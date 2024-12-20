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علوم الدار

«دبي الخيرية» تتلقى 3 ملايين درهم من «دبي الإسلامي»

«دبي الخيرية» تتلقى 3 ملايين درهم من «دبي الإسلامي»
21 ديسمبر 2024 01:21

دبي (الاتحاد)

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها تبرعاً سخياً من بنك دبي الإسلامي، بقيمة (3) ملايين درهم، وذلك لدعم برامج غسيل الكلى التي تقدمها الجمعية لمرضى الكلى، في إطار حرص البنك على دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم لتجاوز محنتهم الصحية.
وسيتم توجيه هذه الأموال لدعم شراء الأجهزة الطبية اللازمة، وتوفير الأدوية، وتغطية تكاليف العلاج لعدد كبير من المرضى.
وأعرب أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن امتنانه العميق وخالص شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على هذا التبرع الكريم، مؤكداً أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة مرضى الكلى، وتمكينهم من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي قدر الإمكان.

دبي الخيرية
دبي
الإمارات
جمعية دبي الخيرية
بنك دبي الإسلامي
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