بلدية أبوظبي تُطلع وفوداً محلية على تجاربها الناجحة

أبوظبي (الاتحاد)

حرصاً على تعزيز العلاقات، والتعاون المشترك المثمر، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، استقبلت بلدية مدينة أبوظبي خلال العام 2024 وفود العديد من المؤسسات والهيئات المحلية على مستوى الإمارات، بهدف الاطلاع على تجاربها الناجحة في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع العديد من الجهات، وتوظيفها في تحقيق الارتقاء المستمر للخدمات.

وضمن هذا الإطار، استقبلت البلدية وفداً من الأمانة العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، حيث اطلع الوفد على نظام الصحة والسلامة المهنية المطبق لدى البلدية، كما استقبلت وفداً من إدارة السجلات والأرشفة المركزية في ديوان الرئاسة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة، والأنظمة الإلكترونية في مجال الأرشيف وحفظ الوثائق والمراسلات الإلكترونية بالبلدية، واستقبلت كذلك وفداً من إدارة الموارد البشرية بدائرة التنمية الاقتصادية، للاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة مجندي الخدمة البديلة.



مؤشرات تشغيلية

كما استقبلت بلدية مدينة أبوظبي وفود العديد من البلديات على مستوى الدولة، حيث استقبلت وفداً من بلدية دبي- إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، لإطلاعه على أفضل الممارسات، وإجراء مقارنة معيارية في إدارة عمليات مراكز التحكم والسيطرة، حيث تم، خلال اللقاء، إطلاع الوفد على مهام مركز العمليات بالبلدية، والأنظمة والسياسات المطبقة، وكيفية التعاون بين الجهتين، وإطلاعه كذلك على المؤشرات التشغيلية، وبيانات ومؤشرات عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث.

واستقبلت البلدية كذلك وفداً من بلدیة مدینة الشارقة، تم إطلاعه على نظام متابعة الأداء المؤسسي وخصائصه، وعلى إدارة المخاطر وربطها مع المشاريع والمبادرات، كما أجريت مقارنة معيارية للائحة الرسوم والمخالفات في مجالات الهندسة ورقابة المباني وتراخيص البناء والصرف الصحي والخدمات العامة والزراعة والحدائق.

وزار البلدية وفد من بلدية الفجيرة، متمثلة بقسم خدمات الأراضي إدارة العزب والأراضي الصناعية والمؤقتة، اطلع خلال الزيارة على أفضل الممارسات المطبقة في مجال الأراضي الصناعية.

واستقبلت البلدية وفداً من دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان- إدارة البيانات المكانية، للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في قسم المساحة.

كما استقبل مركز بلدية مصفح وفداً من بلدية منطقة الظفرة، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في إدارة وتشغيل سوق بازار مصفح.

وتوالت أيضاً زيارات الوفود من مختلف الجهات إلى بلدية مدينة أبوظبي، فقد استقبلت البلدية -في أوقات متفرقة- وفود ثلاث إدارات من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هي: (إدارة الخدمات العامة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الصحة العامة)، حيث أطلعت وفد إدارة الخدمات العامة على آلية العمل والإجراءات المتبعة في تسليم وإدارة المركبات، وعلى الأنظمة المستخدمة والتقنية الحديثة في إدارة المركبات، وآلية استلام وتسليم المركبات والنماذج المستخدمة لديهم، وعلى طريقة إدارة المخالفات والاستخدام السلبي، بالإضافة إلى الاطلاع على الابتكارات المطبقة في إدارة أصول المركبات.

بينما أطلعت البلدية وفد إدارة الموارد البشرية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، وإجراءات السلفة الإيجارية والمستندات المطلوبة، وطريقة التعامل مع المبالغ المستحقة على الموظفين المستقيلين، والمنتهية خدماتهم، والإجراءات المتعلقة بالإفصاحات، والإقرارات الواردة في قانون الموارد البشرية، في حين أطلعت البلدية وفد إدارة الصحة العامة بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أفضل الممارسات المتبعة في مجال تعهيد وخصخصة الخدمات للجمهور.



وفود

استقبلت بلدية مدينة أبوظبي وفداً من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، حيث أطلعته على أفضل الممارسات في كل مجالات إدارة المشتريات: الهيكل التنظيمي للإدارة، مهام الإدارة، الأنظمة المستخدمة في الإدارة، مؤشرات الأداء والجوائز التي حصلت عليها البلدية.

كما زار البلدية وفد من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للاطلاع على إجراءات التوظيف وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.



ممارسات متميزة

لم تقتصر الزيارات على استقبال الوفود في مبنى البلدية، بل كانت هناك اجتماعات افتراضية متعددة، من بينها اجتماع افتراضي مع دائرة بلدية رأس الخيمة- إدارة الصحة العامة، للاطلاع على أفضل الممارسات في تركيب وتشغيل برادات مياه الشرب العامة (ماء السبيل)، وكذلك اجتماع افتراضي مع إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تم خلاله الاطلاع على تجارب البلدية الناجحة، ونقل المعرفة والخبرة بشأن حصول البلدية على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة للعام 2023 (فئة أفضل منظومة اتصال متكاملة)، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات المتميزة للبلدية في الاتصال المؤسسي.