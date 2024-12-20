«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول «دور القانون والقضاء حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.

وشهد المنتدى سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، من أبرزها: الإطار القانوني والتنظيمي في الإمارات الذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأميركية.

كما استعرض المنتدى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت مناقشات المنتدى دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.