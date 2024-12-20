300 مقابلة وظيفية في «الأيام المفتوحة» بعجمان

عجمان (وام)

اختتمت فعالية الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية الفورية، التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، بإجراء أكثر من 300 مقابلة وظيفية فورية للشواغر التي طرحتها شركات القطاع الخاص.

وشهدت الأيام المفتوحة للتوظيف على مدار 3 أيام مشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص، حيث تم توفير الفرصة لنحو 20 شركة لعرض أكثر من 100 شاغر وظيفي واستقطاب الكفاءات الباحثة عن عمل.

واستهدفت الأيام المفتوحة المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل، وأتيحت لهم الفرصة للتواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف وتقديم الإرشادات المهنية بهدف تعزيز مهاراتهم في دخول سوق العمل في القطاع الخاص.