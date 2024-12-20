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علوم الدار

طحنون بن زايد: نعمل لتحقيق الريادة في تكنولوجيات المستقبل

طحنون بن زايد: نعمل لتحقيق الريادة في تكنولوجيات المستقبل
21 ديسمبر 2024 01:23

أبوظبي (وام)

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ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الشركة لهذا العام.
وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، وعلى تعزيز استدامتها وتنافسيتها ومكانتها مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا، علاوة على تأهيل القدرات الوطنية، وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال وشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم في رحلة التحول الرقمي. 
وقال سموه: «إن شركة (إم جي إكس) تسير بخطوات ثابتة وفق الخطط الموضوعة لتصبح إحدى أبرز الشركات العالمية التي تعمل على تسريع التحول التكنولوجي على مستوى العالم، وذلك من خلال تمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المتقدمة بالاستثمارات التي تدفع إلى الوصول لحلول في القطاعات الصناعية والإنتاجية بما يعزز من جودة ورفاهية حياة البشر، ويحقق مستقبلاً مزدهراً للمجتمعات كافة». 
حضر الاجتماع، معالي خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس كل من: معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينج شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي. 
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الأداء التجاري والمالي للشركة لعام 2024، واستثماراتها وشراكاتها القائمة، كما أقر عدداً من الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة المعتمدة. 
وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «نحرص في (إم جي إكس) على تنفيذ استراتيجية استثمارية تدعم رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا العالميين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يلبي طموحاتنا في أن نساهم بدور فاعل في الثورة التكنولوجية القادمة». 
وكان مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي أعلن تأسيس شركة «إم جي إكس» في مارس 2024؛ ويتولى المجلس الذي تأسس في يناير من عام 2024 برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.

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