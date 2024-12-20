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علوم الدار

"الخارجية" والحرس الوطني ينفذان مهمة إسعاف جوي لثلاثة مواطنين

"الخارجية" والحرس الوطني ينفذان مهمة إسعاف جوي لثلاثة مواطنين
20 ديسمبر 2024 22:16

نفّذت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، مهمة إسعاف جوي، لنقل ثلاثة مواطنين إماراتيين مصابين تعرضوا لحادث سيارة أثناء وجودهم في المملكة العربية السعودية.
أسفر الحادث عن حالتي وفاة وعدد من الإصابات.
وتم بتعاون ودعم من السلطات السعودية، نقل المصابين عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في دولة الإمارات، لاستكمال العلاج بعد تلقيهم الرعاية الطبية الأولية في مستشفى الملك خالد في مدينة حائل في المملكة، بالإضافة إلى نقل جثماني المتوفين إلى أرض الوطن.
في هذا السياق، تعرب وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية على تعاونها الكبير ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الإمارات في الرياض، ما أسهم في إنجاح مهمة الإسعاف الجوي وضمان سلامة المواطنين المصابين وتسهيل الإجراءات لنقل الجثمانين.

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