تعاون بين جامعة الفجيرة وجمعية الإمارات للمتقاعدين

الفجيرة (وام)

وقّعت جامعة الفجيرة وجمعية الإمارات للمتقاعدين اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية والمجتمعية.

وقع الاتفاقية عن جامعة الفجيرة مديرها الأستاذ الدكتور غسان القيمري، وعن الجمعية رئيسها الدكتور عبيد صالح المختن.

وتهدف الاتفاقية إلى استثمار الخبرات لدى الطرفين بما يساهم في دعم التعليم المستمر وتحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال برامج تدريبية، وإلقاء المحاضرات، وعمل مشاريع بحثية، وورش عمل وندوات مشتركة.

كما تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الأجيال بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء مجتمع متقدم ومستدام.

وقال الأستاذ الدكتور غسان القيمري: «إن جامعة الفجيرة تحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تنمية المجتمع وتطوير الكفاءات، والاتفاقية مع جمعية الإمارات للمتقاعدين، إضافة نوعية لمسيرتنا نحو تعزيز العمل المجتمعي».