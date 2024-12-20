جامعة الشارقة الـ67 عالمياً في مجال الاستدامة

الشارقة (وام)

صنفت منظمة «يو اي جرين متريك - UI Green Metric» جامعة الشارقة في المركز 67 عالمياً في مجال التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، لتحافظ الجامعة على المركز الأول على مستوى دولة الإمارات للعام الثامن على التوالي بنفس التصنيف، والمرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة طبقاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تعمل على تبني مبادئ الاستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، مشيراً إلى أن هذه القضية باتت تشكل أولوية عالمية تتطلب تضافر الجهود من كافة القطاعات، لاسيما المؤسسات الأكاديمية.

وقال النعيمي، إن جامعة الشارقة تدرك تماماً مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، وتعمل جاهدة على ترسيخ ثقافة الاستدامة في كافة مناحي الحياة الجامعية، مما جعل الجامعة نموذجاً فريداً في المنطقة في مجال الاستدامة طبقاً لتصنيف «جرين متريك» منذ دخولها التصنيف عام 2017.

وأوضح أن تصنيف هذا العام شمل 1477 جامعة على مستوى العالم.