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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية بوتسوانا

شخبوط بن نهيان خلال لقائه رئيس جمهورية بوتسوانا (وام)
21 ديسمبر 2024 01:22

جابورون (وام)

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مدينة جابورون، فخامة دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا.‎
وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبوتسوانا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
‏‎‏‎ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
‏‎‏‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
‏‎وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات وتنميتها بين دولة الإمارات وبوتسوانا في المجالات المختلفة. وأكد الجانبان التزامهما بتوطيد التعاون الثنائي بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

بوتسوانا
شخبوط بن نهيان
الإمارات
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