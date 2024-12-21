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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
21 ديسمبر 2024 17:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر.        
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 07:46، والجزر الأول عند الساعة 10:54 والجزر الثاني عند الساعة 23:55.
في بحرعمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 02:55، والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:51.

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المصدر: وام
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