السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا
21 ديسمبر 2024 18:17

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في جوهانسبرغ، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.
وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا وسبل تنميتها في مختلف المجالات. كما أكد الجانبان أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين الجانبين لتحقيق المصالح المتبادلة.
كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، معالي بول ماشاتيل نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وجرى خلال اللقاءات بحث توطيد العلاقة في شتى المجالات.

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية بوتسوانا
رئيس الدولة يمنح وزيرة النقل في جنوب أفريقيا «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»
المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
سيريل رامافوزا
جنوب أفريقيا
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
أستون فيلا يضاعف «محنة» مانشستر سيتي!
الرياضة
أستون فيلا يضاعف «محنة» مانشستر سيتي!
اليوم 19:11
حمدان بن محمد يتكفل بتوفير أطراف صناعية لطفل فلسطيني
علوم الدار
حمدان بن محمد يتكفل بتوفير أطراف صناعية لطفل فلسطيني
اليوم 19:10
سقوط قتلى خلال حادث تدافع في نيجيريا
الأخبار العالمية
سقوط قتلى خلال حادث تدافع في نيجيريا
اليوم 18:51
سان جيرمان يتخلص من «الديك»!
الرياضة
سان جيرمان يتخلص من «الديك»!
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©