«سيرك هوليوود» في «قرية ليوا»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بمزيج بين الألعاب البهلوانية، وعروض السحر والفقرات الأكروباتية، يقدم «سيرك هوليوود» الذي يقام للمرة الأولى في «قرية ليوا» ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي» الذي يستمر إلى 4 يناير 2025، تجربة ترفيهية ممتعة لمختلف أفراد العائلة. ويعيش زوار «قرية ليوا» أجواءً مفعمة بالتشويق مع العروض اليومية المتنوعة التي تقدمها الفرقة العالمية داخل خيمة سيرك تم تصميمها بشكل بانورامي متميز، وتؤدي الفرقة خلال العرض فقرات موسيقية واستعراضية، وفنوناً رياضية، وعروضاً بهلوانية تفاعلية، وعروض الخفة المدهشة، مما يوفر تجربة فريدة وممتعة للزوار.

وأعرب ثيري أنتونيوز مدير فرقة «سيرك هوليوود» عن سعادته بالمشاركة في برنامج «قرية ليوا» المتنوع ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي» في منطقة الظفرة، هذا المكان الساحر الذي يجمع تجارب ترفيهية غنية وسط الكثبان الرملية الذهبية، وقال: «نقدم عروضاً فنية وبهلوانية عالمية في (قرية ليوا) العائلية المتميزة، ضمن فعاليات (مهرجان ليوا الدولي) الذي يُعتبر من أبرز الفعاليات الشتوية في الإمارات، ويقام في قلب صحراء ليوا الخلابة، مستقطباً الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار للاحتفاء بالثقافة والموسيقى والفنون والرياضات المختلفة، لعيش تجارب ترفيهية بلا حدود».

وأضاف: «نؤدي 8 فقرات في العرض الواحد لمدة 90 دقيقة، ونقدم يومياً عرضين على مسرح تم تنفيذه خصيصاً في (قرية ليوا) بأحدث التقنيات الفنية، ليناسب الفقرات الأكروباتية والبهلوانية المشوقة، التي تتطلب مستوى عالياً من اللياقة البدنية والتحكم بالجسد، إذ يجب أن يتمتع فناني الأداء بالقوة والمرونة والتنسيق لتنفيذ مناورات تتحدى الجاذبية بدقة ورشاقة»، لافتاً إلى أن الألعاب البهلوانية تمثل شكلاً فنياً آسراً، يُظهر القوة الرائعة وخفة الحركة التي يتمتع بها فنانو الأداء.