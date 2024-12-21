الأحد 22 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الدراج ريس» يشعل أجواء التحدي في «مهرجان ليوا الدولي»

«الدراج ريس» يشعل أجواء التحدي في «مهرجان ليوا الدولي»
22 ديسمبر 2024 01:50

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مهرجان ليوا الدولي» يترقب منافسات «الخيول العربية»
«سيرك هوليوود» في «قرية ليوا»

تتواصل اليوم فعاليات «مهرجان ليوا الدولي 2025»، في يومها التاسع، مع سباق «الدراج ريس»، بمشاركة كبيرة من الأبطال والمحترفين على مستوى المنطقة، في الوجهة الشتوية الأمثل.
وتشارك في تحديات الدراج ريس فئات الوكالة يو تي في، الفئة المفتوحة، المعدلة يوتي في، البقي، العجلتين وكالة، وتقام المنافسات في المنطقة المخصصة لدراجات «الدراج ريس»، وعبر مسار تم إعداده وتجهيزه بشكل خاص لفئات الدراجات الحاضرة في التحدي الكبير، ويعتبر «الدراج ريس» من المنافسات الرياضية المرتبطة بمهرجان ليوا الدولي، والحاضرة باستمرار مع المشاركات الكبيرة للمتسابقين والمغامرين، ومن المتوقع مشاركة 50 دراجة في مختلف الفئات المشاركة عبر سباقات «الدراج ريس».
ويدخل المشاركون أجواء محاولات الوصول إلى كسر الأرقام القياسية مع انطلاق كل دراجة على حدة، على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويتم تسجيل الزمن الأفضل لكل دراجة في كل فئة، مع إعطاء كل دراجة محاولتين، ضمن الفئة التي تشارك من خلالها، وقامت اللجنة التحكيمية بإدخال تقنيات حديثة عبر المسار لتحديد التوقيت وبدقة كاملة لكل متسابق في احتساب الأزمنة لدى لحظة دخوله والانتهاء من المحاولة، مع وجود شاشة إلكترونية في موقع السباق تنقل وبشكل مباشر التوقيت لكل متسابق.
ومن المنتظر أن نشاهد حضوراً متميزاً لأبطال «الدراج ريس» في «تل مرعب»، من أجل الدخول في أجواء المنافسة التي ستكون حاضرة من خلال تفاصيل السباق.
ومن المتوقع أن يشهد السباق حضوراً جماهيرياً غفيراً للاستمتاع بالمنافسات الحماسية، حيث تُعد منطقة مرعب نقطة جذب لمحبي رياضات المحركات وأجواء التحدي، وتبدأ الفعاليات في الساعة السادسة مساءً، وسط استعدادات ضخمة لتقديم تجربة لا تُنسى للجميع.
ويواصل «مهرجان ليوا الدولي 2025» تقديم فعالياته المتنوعة والممتعة حتى الرابع من يناير، ليعزز مكانته حدثاً رياضياً وترفيهياً فريداً من نوعه يجمع بين روح التحدي والتراث الإماراتي في أبهى صورة.

مهرجان ليوا الدولي
الظفرة
الدراج ريس
تل مرعب
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مركبة عسكرية إسرائيلية تتحرك بالمنطقة العازلة في هضبة الجولان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
22 ديسمبر 2024
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا
22 ديسمبر 2024
الكونغرس الأميركي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
22 ديسمبر 2024
أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. 16 قتيلاً من أفراد الأمن بهجوم إرهابي
22 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©