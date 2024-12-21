الأحد 22 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جولة تفقدية في «مطارات دبي»

خلال الجولة (من المصدر)
22 ديسمبر 2024 01:49

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
مطر الطاير: لا تغيير في تعرفة الخط الأزرق الجديد لـ «مترو دبي»
«ديوا» تحصل على تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً»

قام الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مطارات دبي، يرافقه اللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، والرائد جمعة بن صبيح، نائب مدير إدارة مراقبة جوازات مطار المبنى 3. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة على تعزيز جودة حياة المسافرين، وضمان تجربة سفر مريحة وسلسة للجميع.
وخلال جولته، أعرب المري عن شكره وتقديره لمأموري الجوازات في جميع مباني المطار 1 و2 و3، وكذلك في المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على جهودهم الكبيرة في تسهيل إجراءات المسافرين. 
وأكد أن «إقامة دبي» على أهبة الاستعداد لخدمة جميع المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات ومدينة دبي. 
كما قام الفريق محمد المري بمشاركة الأطفال تجربتهم في ختم جوازاتهم عبر منصة جوازات الأطفال، مما أضاف لمسة إنسانية وجذابة للجولة، ويعكس هذا التفاعل اهتمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتقديم خدمات متميزة لجميع فئات المجتمع.
ووجه الشكر للشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق أعلى مستويات الخدمة. وأكد المري أن جميع العاملين في مطارات دبي هم «فريق عمل واحد يخدم دولة الإمارات ومدينة دبي».
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام دبي المستمر بتعزيز جودة حياة المسافرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يسهم في تعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

محمد المري
مطارات دبي
دبي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مركبة عسكرية إسرائيلية تتحرك بالمنطقة العازلة في هضبة الجولان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
22 ديسمبر 2024
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا
22 ديسمبر 2024
الكونغرس الأميركي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
22 ديسمبر 2024
أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. 16 قتيلاً من أفراد الأمن بهجوم إرهابي
22 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©