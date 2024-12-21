الأحد 22 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام يشارك في اجتماع «نواب العموم العرب» بالسعودية

حمد الشامسي يترأس وفد الدولة خلال الاجتماع (وام)
22 ديسمبر 2024 01:49

نيوم (وام)

أخبار ذات صلة
الإعلام والذكاء الاصطناعي.. تغطية الأزمات وثورة الخوارزميات
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.. خدمات نوعية في أبوظبي

شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي شارك فيه أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم من الدول العربية الشقيقة.
وأكد النائب العام، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، أن هذا الاجتماع وما يتخلله من مناقشات وحوارات بناءة فرصة لتبادل التجارب والخبرات، وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تعزز من أداء وفاعلية أجهزة النيابة العامة، وهو منصة مناسبة لمناقشة الدور المستقبلي لأعضاء النيابة العامة، بالنظر إلى ما تحظى به أجهزة النيابة العامة في دولنا العربية من تقدير واحترام قائم على التزامها حكم القانون ومبادئ الشفافية والحيدة والمهنية، وسعيها الدائم نحو التطور، إرساءً لخدمة الحق، إعلاءً لقيمة العدل.
وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل شاركت فيها وفود النيابات العامة في الدول المشاركة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، حجيته في إجراءات التحقيق». وضم وفد النيابة العامة كلاً من سعيد خلفان الذباحي، المحامي العام الأول لنيابة الفجيرة، وعلي مخلوف النقبي، رئيس نيابة، وسالم علي الزعابي، رئيس نيابة، وسيف القمزي، مدير مكتب النائب العام، وعادل المرزوقي.

النائب العام
السعودية
حمد سيف الشامسي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مركبة عسكرية إسرائيلية تتحرك بالمنطقة العازلة في هضبة الجولان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
22 ديسمبر 2024
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا
22 ديسمبر 2024
الكونغرس الأميركي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
22 ديسمبر 2024
أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. 16 قتيلاً من أفراد الأمن بهجوم إرهابي
22 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©