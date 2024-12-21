«الموارد البشرية» تحدث نظام «التوجيه الذاتي» الذكي

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تعمل على تحديث وتطوير نظام التوجيه الذاتي الذكي لتمكين المتعامل من الحصول على خدمات التوعية الخاصة بالقوانين والسياسات والقرارات المنظمة لسوق العمل باستخدام قنوات ذكية، بما يدعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعدد قنوات الحصول على الخدمة عبر القناة المفضلة للعامل.

وأشارت إلى أنها لتحقيق هذا التطوير، فتحت الباب للمختصين والمهتمين والجمهور، للاستماع إلى مقترحاتهم حتى الأول من يناير المقبل، وخاصة فيما يتعلق بإضافة لغات أخرى حسب احتياجات المتعاملين، وتطوير قناة الحصول على التوجيه الذاتي.

وأوضحت أن نظام التوجيه الذاتي الحالي يتيح للمتعامل الدخول باستخدام الهوية الرقمية ومن دون الحاجة لإدخال أي بيانات أخرى، واختيار اللغة المناسبة له من بين 16 لغة متوافرة (اللغات الشائعة في سوق العمل الإماراتي).

وأكدت أن هذا النظام ساهم في توفير بيانات دقيقة عن العمالة الحاصلة على التوعية، وبما يسهم في رفع مستوى وعي القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي، وتسهيل حصولهم على برامج التوعية في الوقت والزمان المفضلين لديهم.

وفي سياق متصل، قررت الوزارة تلقي مقترحات سوق العمل بالقطاع الخاص حول شهادة التدرج الوظيفي «شهادة خبرة»، وذلك حتى الثلاثين من أبريل من العام المقبل، وذلك في إطار حرص على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور لتحسين تجربة المستخدم، ودعم سوق العمل بكفاءة وشفافية.

وأفادت بأنه يمكن للعامل في شركات القطاع الخاص الحصول على التدرج الوظيفي «شهادة خبرة»، من خلال التقديم عبر تطبيق ذكي وبخطوات سهلة وبسيطة، تتضمن التسجيل في تطبيق الوزارة، والدخول من خلال قائمة الخدمات «عرض الكل» إلى خدمة «شهادة التدرج الوظيفي»، ومن ثم تظهر الشهادة متضمنة بيانات الشخص وجهة عمله وتاريخ بدء ونهاية عقد العمل.

وتتيح الوزارة للعامل الحصول على نسخة إلكترونية من «شهادة التدرج الوظيفي» أو شهادة الخبرة، عبر بريده الإلكتروني. وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة في إطار تنظيم سوق العمل.

وأطلقت الوزارة هذه الخدمة في وقت سابق، دعماً للعاملين في جهات القطاع الخاص، وتسهيلاً لإجراءات حصولهم على شهادات خبرة التي تعد جهات العمل أحد مسوغات التعيين فيه.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من وراء إشراك سوق العمل إلى تعزيز التواصل مع الجمهور، وتقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، من خلال ضمان توفير كافة المعلومات والمتطلبات الخاصة بالخدمات وأبرز التحديثات الصادرة من الوزارة، والتي يتم عكسها بشكل مباشر في القنوات المعتمدة (الموقع الإلكتروني الرسمي، التطبيق الذكي، وحسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات الاتصال المرئي عبر تطبيق «واتساب»).

منصة شاملة

يُعد الموقع الإلكتروني والتطبيق قنوات التواصل الاجتماعي منصة شاملة توفر معلومات مفصلة حول الخدمات والإجراءات المقدمة للمتعاملين، وكافة القرارات والتشريعات الجديدة المتعلقة بسوق العمل، كما يتيح للمتعاملين وكافة أفراد المجتمع الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بسياسات العمل.

وتستخدم هذه المنصات للتفاعل مع الجمهور، وتسعى الوزارة إلى تطوير منصاتها حسب احتياجات ومتطلبات المتعاملين، من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم بشكل فوري ومستمر.

ومن خلال هذه القنوات الرقمية المتنوعة، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامها التام بتقديم خدمات متميزة، وتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.