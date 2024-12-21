«أبوظبي للتنقل» تشغل أول حافلتين تعملان بطاقة الهيدروجين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للتنقل» عن تشغيل أول حافلتين تعملان بطاقة الهيدروجين النظيف ضمن شبكة النقل العام في العاصمة أبوظبي، يأتي هذا الإنجاز نتيجة شراكة مثمرة مع شركة هيونداي، التي ساهمت في تزويد أبوظبي بأحدث التقنيات في مجال السيارات الهيدروجينية. وتعد هذه الحافلات إضافة نوعية إلى أسطول النقل العام في الإمارة، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.

وضمن برنامج الحافلات الخضراء الذي أطلقه مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقّل»، والذي يستمر حتى نهاية 2025. تشارك حافلات هيونداي من طرازيّ «إليك سيتي إف سي» و«يونيفيرس إف سي»، ويشمل البرنامج تشغيل حافلات كهربائية وهيدروجينية على المسارات الداخلية والإقليمية، حيث تعمل حافلة هيونداي «إليك سيتي إف سي» على المسار رقم 65 داخل المدينة، وحافلة هيونداي «يونيفيرس إف سي» على المسار الإقليمي رقم 160.

وقال سليمان الزبن، رئيس هيونداي الإمارات: «نفخر بشراكتنا مع مركز النقل المتكامل في هذه الرحلة النوعية نحو حلول تنقل مبتكرة ومستدامة. يمثّل تسليم هذه الحافلات المتطورة التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية علامةً فارقةً جديدة في مسيرتنا المتواصلة نحو تعزيز تبنّي تقنيات الطاقة النظيفة الرائدة في المنطقة. إن هذا التعاون المدعوم بالرؤية الاستشرافية لمجموعة جمعة الماجد يؤكد التزامنا المشترك بخلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة يلبي احتياجات سكان أبوظبي وزوارها. كلنا ثقة، في هيونداي، بالآفاق الواعدة لهذه الشراكة، ونتطلع إلى تحقيق طموحاتنا المشتركة لقيادة التحوّل إلى تنقّل خالٍ من الانبعاثات في دولة الإمارات».