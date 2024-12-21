«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تناقش آلية التحكيم في مسابقاتها

رأس الخيمة (وام)

ناقشت لجنة الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 23، آلية التحكيم في المسابقات المتنوعة التي تشملها الجائزة، بهدف توعية لجان التحكيم بمعايير تقييم المتسابقين.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وشارك فيه 26 محكماً ومحكمة من أصحاب الخبرة المتميزة، حيث تم شرح الشروط والمعايير التي سيُقيم عليها المتسابقون خلال الاختبارات. وقال أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه: «إن الجائزة تسعى لتوفير بيئة تنافسية متميزة للمشاركين، من خلال لجان تحكيم ذات كفاءة عالية ومعايير تقييم دقيقة تضمن التعامل الأمثل مع المتسابقين».