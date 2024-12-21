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علوم الدار

حميد النعيمي: علاقات أخوية وتاريخية بين الإمارات والمغرب

حاكم عجمان وراشد بن حميد والمصلون خلال أداء الصلاة (وام)
22 ديسمبر 2024 01:50

الرباط (وام)
افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مسجد عائشة، في مدينة عين عودة في العاصمة المغربية الرباط، والذي تم بناؤه على نفقة سموه.
‏‏وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن المسجد يعد معلماً إسلامياً متميزاً، سيعم خيره ونفعه على ‏سكان مدينة عين عودة، ويأتي إنجازه لخدمة أهل المنطقة، وتعزيزاً للقيم الإنسانية والروحية التي ‏تسعى الإمارات إلى تكريسها، ودعماً للروابط القوية بين شعبي البلدين.‏
وأضاف سموه: أن الإمارات والمغرب تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، أرسى دعائهما المغفور لهما الشيخ ‏زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، «رحمهما الله»، وحرصت قيادتا البلدين الشقيقين على ‏تعزيزها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه ‏صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.‏
وأدى صاحب السمو حاكم عجمان صلاة الجمعة في المسجد، وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين ‏في الدولة والمغرب، وجموع المصلين من سكان المنطقة.

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‏وأقيم المسجد على الطراز المعماري الإسلامي، على مساحة 16 ألف متر مربع وتبلغ مساحة المباني 3900 متر ‏مربع، واستغرق تنفيذه 32 شهراً تقريباً.‏ ويستوعب مسجد عائشة 4500 مصلٍ في الداخل، بينما يستوعب نحو 10 آلاف مصلٍ في الساحات ‏الخارجية. ‏ووجه مصلون من أبناء المدينة المغربية الشكر إلى صاحب السمو حاكم عجمان لمبادرة سموه ببناء ‏المسجد لخدمة سكان المنطقة، داعين الله أن يجزيه عنهم خير الجزاء، وأن يديم على دولة الإمارات ‏التقدم والازدهار‎.‎

حميد بن راشد النعيمي
حميد النعيمي
عجمان
الإمارات
المغرب
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