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علوم الدار

البحرين تستضيف أعمال الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

البحرين تستضيف أعمال الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
22 ديسمبر 2024 09:00

تنطلق في مملكة البحرين، اليوم، أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة وزارية رفيعة المستوى من الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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ويُعقد بالتزامن مع الاجتماعات الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال"، في إطار دعم العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك.وقال وزير التنمية الاجتماعية البحريني،  أسامة بن صالح العلوي، إن الاجتماعات ستنطلق اليوم على مستوى كبار المسؤولين لتحضير مشاريع القرارات والتصورات التي ستُعرض على المجلس الوزاري يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، بهدف اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية العربية المشتركة.ولفت إلى التعاون الوثيق بين مملكة البحرين وجامعة الدول العربية في تنظيم الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال"، الذي يشهد مشاركة وزارية وأممية رفيعة المستوى، إضافة إلى منظمات العمل العربي المشترك.وتهدف الفعالية إلى صياغة مبادرة عربية تسعى لتطوير إسهامات الأسر المنتجة وتحويلها إلى مشروعات ريادية بما يدعم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية.

المصدر: وام
جامعة الدول العربية
البحرين
الشؤون الاجتماعية
المنامة
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