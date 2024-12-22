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علوم الدار

"موارد الشارقة" تحدد عطلة رأس السنة الميلادية

"موارد الشارقة" تحدد عطلة رأس السنة الميلادية
22 ديسمبر 2024 15:33

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن يوم الأربعاء الذي يوافق الأول من يناير 2025 سيكون عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، باستثناء العاملين بنظام المناوبات.

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وتقدمت الدائرة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها، وإلى جميع المقيمين على أرضها، داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والسعادة، وأن يكون العام الجديد حافلا بالنجاحات والإنجازات.

المصدر: وام
موارد الشارقة
حكومة الشارقة
عطلة رأس السنة الميلادية
الشارقة
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