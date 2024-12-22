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علوم الدار

توقعات الطقس ليوم غد

أبوظبي
22 ديسمبر 2024 18:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:46 والمد الثاني عند الساعة 161:45، والجزر الأول عند الساعة 12:25 والجزر الثاني عند الساعة 00:29، أما بحر عمان فيكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:34 والمد الثاني عند الساعة 03:36، والجزر الأول عند الساعة 10:23 والجزر الثاني عند الساعة 20:25.

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المصدر: وام
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