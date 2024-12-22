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علوم الدار

حمدان بن محمد يعتمد تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»

حمدان بن محمد يعتمد تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»
22 ديسمبر 2024 18:33

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة».
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» والتي تضم شخصيات عربية رائدة ومؤثرة في مختلف المجالات بهدف المساهمة في تمكين قادة الغد وتبادل الخبرات من خلال شبكة واسعة هدفها ترك بصمات إيجابية في منطقتنا العربية… لدى الفريق مهمة تتمثل في توسيع نطاق هذه الشبكة وعدد المنتسبين لها خلال المرحلة القادمة لتصل إلى 50 ألف عضو مع إطلاق مبادرات رائدة وتنفيذ مشاريع نوعية».
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشوره، أن «محمد بن راشد يؤمن بأن منطقتنا العربية تمتلك طاقة هائلة تتمثل في 200 مليون شاب وشابة يشكلون المورد الأهم لصناعة مستقبل أفضل لشبابنا ومنطقتنا، وسنواصل دعم القيادات الشابة للاستفادة من هذه الطاقات وصناعة الأمل وبث الروح الإيجابية وإثبات قدرة شبابنا على الإنجاز».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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تشكيل مجلس إدارة جديد
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