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علوم الدار

شرطة دبي تنظم فعالية «عناية ورعاية» لـ200 عامل

خلال الفعالية (من المصدر)
23 ديسمبر 2024 01:19

دبي (الاتحاد) 

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الخوانيج ومجلس الروح الإيجابية والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، فعالية «عناية ورعاية» استهدفت أكثر من 200 عاملٍ، لتوعيتهم بالحقوق والواجبات وقنوات التواصل مع شرطة دبي.
وشهد الفعالية، العميد علي مرخان الكتبي، مدير مركز شرطة الخوانيج، والدكتورة عائشة بالرقاد الفلاسي، عضو المجلس الاستشاري الأسري الإماراتي، والسيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.
وأكد العميد علي مرخان أن هذه الفعالية التوعوية تهدف إلى تعزيز التواصل مع فئة العمال، من خلال مبادرات وفعاليات مجتمعية متنوعة، ترسخ التواصل الفعال بين العمال والشرطة، وتُساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة.
وأعربت الدكتورة عائشة بالرقاد الفلاسي، عن سعادتها بالمشاركة في تنفيذ هذه الفعالية والتحضير لها، مؤكدة حرصها على دعم مختلف الجهود المجتمعية والتثقيفية والتوعوية الرامية إلى ترسيخ القيم، وتعزيز الأمن والسعادة في المجتمع، والمساهمة في عملية البناء والتنمية.
بدوره، أكد سيف الرحمن أمير أن التطوع ثقافة وقيمة متجذرة في المجتمع الإماراتي، ومن خلاله نتمكن من تحقيق أهداف العديد من المبادرات المجتمعية والأنشطة والبرامج في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والبيئية والثقافية.
تعزيز الانسجام الاجتماعي
قالت فاطمة بوحجير: إن الفعالية تستهدف العمال لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، عبر محاضرات ومسابقات توعية وتثقيف، تتضمن معلومات بشأن قنوات التواصل مع شرطة دبي، والخدمات التي تقدم لعموم الجمهور، وفئة العمال بشكل خاص. وأضافت: إن هذه الجهود مستمرة على مدار العام، بهدف تعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين، وتأكيد التزام شرطة دبي العميق بالدورين المجتمعي والتوعوي، عبر تنظيم فعاليات ومبادرات وأنشطة، وتنفيذ مسابقات وتوزيع هدايا، الأمر الذي يعزز شعورهم بالسعادة والإيجابية. وتضمنت الفعالية توزيع مستلزمات صحية وملابس شتوية لأكثر من 200 عامل، إلى جانب تقديم محاضرة توعية عن حقوقهم وواجباتهم وأرقام التواصل مع شرطة دبي.

شرطة دبي
دبي
حقوق الإنسان
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