شرطة دبي تحصد 3 جوائز تميز من جوائز الجمعية الدولية

دبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 3 جوائز تميز من جائزة «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2024»، والتي أعلن عن نتائجها خلال مؤتمر الجمعية المُنعقد في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الفوز بهذه الجوائز العالمية، يعكس التزام شرطة دبي بالابتكار والتطوير المستمر في تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمجتمع.

وأضاف: «فخورون بأن نكون في طليعة الأجهزة الأمنية العالمية التي تطبق أحدث التقنيات والحلول الأمنية المتقدمة، الأمر الذي يعزز من قدرة مجتمعنا على مواجهة التحديات المتزايدة في عالم سريع التغير».

ولفت إلى أن شرطة دبي تسعى دائماً لتحقيق التميز في جميع المجالات، وتعد هذه الجوائز تقديراً واستحقاقاً للجهود المتواصلة التي يبذلها الموظفون في كل قطاعٍ من القطاعات الشرطية، كما أن هذا التقدير الدولي يعزز من مكانة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتسلم طلبة شرطة دبي المبتعثين، الجوائز، حيث منحت الجمعية الدولية لقادة الشرطة، الرائد عبد الله الشحي، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جائزة التميز عن الفئة الوظيفية، وذلك نظير جهوده الفعالة في مجال الابتكار والتطوير لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما نالت شرطة دبي جائزتين في الفئة المؤسسية، وذلك عن كل من مبادرة «على دربك»، ومنصة التطوع، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «على دربك»، بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي.

وتقدم مبادرة «على دربك»، والتي يترأس فريقها النقيب ماجد بن ساعد الكعبي 7 خدمات، تتمثل في تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وتقارير الحوادث ضد مجهول، والتسويق لخدمات الشرطة، وخدمة تصليح المركبات، إلى جانب خدمة المعثورات والمفقودات، وخدمة «عين الشرطة»، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

«الروح الإيجابية»

تعد منصة التطوع التابعة لشرطة دبي رائدة في مجال التطوع، فقد بلغ عدد ساعات التطوع مليوناً و254 ألفاً و761 ساعة، نفذها موظفو شرطة دبي والمتطوعون الخارجيون من مختلف الجنسيات على مدار 5 سنوات، ممن سجلوا في الفرص التطوعية التي توفرها منصة شرطة دبي للتطوع. ويعد مجلس الروح الإيجابية برئاسة السيدة فاطمة بوحجير، شريكاً رئيسياً بتوفيره فرصاً تطوعية للمتطوعين من موظفي شرطة دبي وأفراد المجتمع.

وتهدف فعاليات وأنشطة وبرامج مجلس الروح الإيجابية إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على الجميع. وتتضمن الفعاليات تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة لتوعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة وتقاليد المجتمع، بما يصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل، والمساهمة في صقل شخصياتهم.