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علوم الدار

صالة رياضية متكاملة مجانية زوار «مهرجان ليوا الدولي»

صالة رياضية متكاملة مجانية زوار «مهرجان ليوا الدولي»
23 ديسمبر 2024 01:19

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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توفر هيئة أبوظبي للدفاع المدني صالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، لتوفير فرصة مجانية لجميع زوار «مهرجان ليوا الدولي»، في موقع «تل مرعب»، وذلك لممارسة الرياضة، والاستمتاع بالأجواء الرياضية المتميزة، حيث تستقبل الصالة الرياضية الجمهور يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً، مع  توفر بيئة متكاملة تجمع بين الأجهزة الرياضية الحديثة والمدربين المؤهلين بأعلى المعايير.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لتعزيز أسلوب حياة صحي وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، ورفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني، وتقدم الصالة حصصاً رياضية يومية تُشرف عليها كوادر متخصصة ومدربة باحترافية عالية، لتلبية احتياجات الزوار من مختلف الفئات العمرية وتشجيعهم على تبني أسلوب حياة نشط.
وأوضح الرائد حمد البلوشي رئيس قسم التربية الرياضية بالإنابة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الصالة الرياضية التي يتضمنها مخيم الدفاع المدني تضم مجموعة من أحدث الأجهزة الرياضية، بهدف إتاحة الفرصة أمام زوار المهرجان من مختلف الجنسيات للاستفادة من الأجهزة، بجانب الفقرات التدريبية التي يتم تقديمها من خلال متخصصين في الرياضة.
وأوضح البلوشي أن أغلب زوار مهرجان ليوا الدولي يحضرون لفترات طويلة داخل موقع تل مرعب، للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات وأنشطة متنوعة ومتعددة ولها جمهور كبير، سواء من داخل الدولة وخارجها، لذلك فإن الهيئة حرصت على توفير تلك الصالة الرياضية لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستفادة منها وممارسة الرياضة، انطلاقاً من الدور المجتمعي للهيئة، وحرصاً على صحة الأفراد من الزوار والمشاركين.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
مهرجان ليوا الدولي
تل مرعب
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