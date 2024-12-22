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علوم الدار

أريام والعامري يطربان «جماهير ليوا»

أريام والعامري يطربان «جماهير ليوا»
23 ديسمبر 2024 01:20

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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عاش زوار «قرية ليوا» مساء أمس الأول، ليلة طربية أصيلة على أنغام الإيقاعات المحلية، في الأمسية الثانية من حفلات مسرح «طرب ليوا»، التي أحيتها أريام وحمد العامري، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي» الذي يستمر إلى 4 يناير المقبل.
تُقام الحفلات الغنائية على المسرح الرئيس للمهرجان الشتوي الأبرز في المنطقة، ووسط حضور كبير وتفاعل لافت، بدأت أريام الفقرة الغنائية الأولى لتقدم باقة من أجمل أغنياتها، التي قدمتها خلال مشوارها الفني من بينها: «ليه تجمعي»، «صوتك يكفيني»، «يوم شفته» و«شوفك شفا»، كما أدت توليفة غنية من أبرز الأغنيات الإماراتية والخليجية الشهيرة، منها «طير الحمامي» و«مرسال» لميحد حمد، و«شمعة حياتي» لراشد الماجد، ومن التراث «بندب نسيم الصبايا».
وأعربت أريام عن سعادتها للمشاركة في حفلات «طرب ليوا» المميزة، التي تقام ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، وسط الكثبان الرملية الذهبية والأجواء الإماراتية الخلابة، وقالت: «أحرص دائماً على المشاركة في الأمسيات الفنية ضمن مهرجانات الدولة الثقافية التراثية الرياضية، التي توفر تجارب غامرة للزوار من مختلف الجنسيات والأعمار».
وأوضحت أنها تربطها علاقة قوية بـ «مهرجان ليوا الدولي»، وأنها تهتم بزيارته باستمرار للاستمتاع بأجواء المنافسة والتحدي الممتعة لعشاق السرعة والسيارات، والاستمتاع بالمناظر الخلابة في حديقة ليوا وتل مرعب الأيقوني.
واختتم حمد العامري الأمسية الثانية من «طرب ليوا»، وظهر على خشبة المسرح وسط تفاعل لافت من الحضور وهو يؤدي أغنية «جونا ليوا»، احتفاءً بأجواء «مهرجان ليوا الدولي» المتميزة، ليقدم بعدها باقة من أبرز أغنياته المحلية الشهيرة من بينها: «الله عطانا»، «وصفة الحب» و«عيني اليمين». وعن مشاركته في حفلات مسرح «طرب ليوا»، قال العامري: «أفتخر بمشاركتي في الأمسيات الغنائية بـ «قرية ليوا»، التي تحتفي بالموسيقى المحلية والطرب العربي الأصيل والتراث الغني للمنطقة في أجواء استثنائية ومتميزة تحت سماء الصحراء». 
ومن المقرر أن يحيي الأمسية الثالثة لحفلات «طرب ليوا» كل من أصيل هميم ومحمود التركي 28 ديسمبر الجاري، فيما يختتم كل من عبادي الجوهر ورحمة رياض الأمسيات بحفل خاص بمناسبة رأس السنة الميلادية يوم 31 ديسمبر.

ليوا
مهرجان ليوا الدولي
أريام
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