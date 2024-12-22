الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

كهرباء الشارقة تنفذ القائمة الثالثة لمبادرة ترشيد المنازل

خلال تأهيل المنازل (من المصدر)
23 ديسمبر 2024 01:19

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية» تختتم الدورة العلمية التثقيفية للعاملين بالمساجد
«الشارقة للمتاحف» تعلن تفاصيل «لمّه» العائلية

باشرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، العمل في القائمة الثالثة لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والمياه ضمن مبادرة ترشيد المنازل التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي خُصصت لها ميزانية تبلغ 20 مليون درهم، لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والمياه وتضم القائمة الثالثة 417 منزلاً منها 233 بمدينة الشارقة و70 منزلاً بمدينة خورفكان و108 بمدينة كلباء وعدد 6 منازل بالمنطقة الوسطى.
وأوضح ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة فور استلامها القائمة الثالثة من دائرة الخدمات الاجتماعية قام فريق العمل بمراجعة القائمة وإرسال الرسائل النصية للمستفيدين كما تم التواصل معهم لتحديد مواعيد الزيارات الخاصة بالمعاينة وتركيب أجهزة وأدوات الترشيد وتم توزيع قوائم المستفيدين على فرق العمل المؤهلة للقيام بأعمال الجرد والتركيبات الخاصة بالأجهزة والأدوات المرشدة للكهرباء والمياه.
وأوضح أن الهيئة أنجزت القائمة الأولى للمبادرة لـ 3916 منزلاً وتركيب إجمالي 83745 جهازاً وأداةً، منها 60263 من الأدوات والأجهزة المرشدة للكهرباء و23482 لقطع وأدوات ترشيد المياه، وقد بلغت نسبة ترشيد استهلاك الإنارة في المنازل المستفيدة من المبادرة ما نسبته 40% مقارنة مع الأدوات التي تم استبدالها كما بلغت نسبة ترشيد استهلاك المياه 63%.
71 % نسبة التوفير
أضاف الشامسي أن القائمة الثانية للمبادرة والتي تم إنجازها بالكامل لعدد 2020 منزلاً وتركيب إجمالي 50441 من أجهزة وأدوات الترشيد للكهرباء والمياه منها 38967 للأدوات والأجهزة المرشدة للكهرباء وعدد 11474 لقطع وأدوات ترشيد المياه، وقد بلغت نسبة التوفير في الإنارة 71 % مقارنة مع الأدوات التي تم استبدالها، كما بلغت نسبة التوفير للمياه 62 % وبذلك يكون إجمالي الأدوات التي تم تركيبها حتى الآن 134186 قطعة وجهاز ترشيد للكهرباء والمياه.

كهرباء الشارقة
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
سلطان القاسمي
خورفكان
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 16:43
جهود الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر المياه النظيفة لـ150 ألف عائلة في غزة
23 ديسمبر 2024
المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مايكل ميتشيل
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: استقرار سوريا رهن بعملية انتقال سياسي يقودها الشعب
23 ديسمبر 2024
جانب من توزيع المساعدات في محافظة شبوة اليمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة
23 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©