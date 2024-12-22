كهرباء الشارقة تنفذ القائمة الثالثة لمبادرة ترشيد المنازل

الشارقة (الاتحاد)

باشرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، العمل في القائمة الثالثة لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والمياه ضمن مبادرة ترشيد المنازل التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي خُصصت لها ميزانية تبلغ 20 مليون درهم، لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والمياه وتضم القائمة الثالثة 417 منزلاً منها 233 بمدينة الشارقة و70 منزلاً بمدينة خورفكان و108 بمدينة كلباء وعدد 6 منازل بالمنطقة الوسطى.

وأوضح ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة فور استلامها القائمة الثالثة من دائرة الخدمات الاجتماعية قام فريق العمل بمراجعة القائمة وإرسال الرسائل النصية للمستفيدين كما تم التواصل معهم لتحديد مواعيد الزيارات الخاصة بالمعاينة وتركيب أجهزة وأدوات الترشيد وتم توزيع قوائم المستفيدين على فرق العمل المؤهلة للقيام بأعمال الجرد والتركيبات الخاصة بالأجهزة والأدوات المرشدة للكهرباء والمياه.

وأوضح أن الهيئة أنجزت القائمة الأولى للمبادرة لـ 3916 منزلاً وتركيب إجمالي 83745 جهازاً وأداةً، منها 60263 من الأدوات والأجهزة المرشدة للكهرباء و23482 لقطع وأدوات ترشيد المياه، وقد بلغت نسبة ترشيد استهلاك الإنارة في المنازل المستفيدة من المبادرة ما نسبته 40% مقارنة مع الأدوات التي تم استبدالها كما بلغت نسبة ترشيد استهلاك المياه 63%.

71 % نسبة التوفير

أضاف الشامسي أن القائمة الثانية للمبادرة والتي تم إنجازها بالكامل لعدد 2020 منزلاً وتركيب إجمالي 50441 من أجهزة وأدوات الترشيد للكهرباء والمياه منها 38967 للأدوات والأجهزة المرشدة للكهرباء وعدد 11474 لقطع وأدوات ترشيد المياه، وقد بلغت نسبة التوفير في الإنارة 71 % مقارنة مع الأدوات التي تم استبدالها، كما بلغت نسبة التوفير للمياه 62 % وبذلك يكون إجمالي الأدوات التي تم تركيبها حتى الآن 134186 قطعة وجهاز ترشيد للكهرباء والمياه.