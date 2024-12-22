«محمد بن راشد للإسكان» و«وصل» توقعان مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومجموعة «وصل» مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير مشاريع إسكانية مبتكرة تدعم «خطة دبي الحضرية 2040»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي ودعم التنمية المستدامة في القطاع الإسكاني.

وجرت مراسم التوقيع في مقر «وصل» على شارع الشيخ زايد، بحضور هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، وعمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة فرص تنفيذ مشاريع إسكانية مستدامة على الأراضي المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال الشركات التابعة لمجموعة وصل، وذلك لإطلاق مبادرات إسكانية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار المجتمعي. وتتضمن الاتفاقية أيضاً منح وصل الأولوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المستقبلية، مما يعكس التزام الطرفين بتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجالات تطوير السياسات الإسكانية وتطبيق الابتكار لتحسين جودة الخدمات الإسكانية المستقبلية، بالإضافة إلى دعوة «وصل» للمشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تقيمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وفي هذا السياق، أعرب هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، عن فخره بتوقيع هذه المذكرة، قائلاً: «إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار التعاون بين المؤسستين، ونتطلع من خلالها إلى تطوير مشاريع تلبي احتياجات المواطنين وتدعم رؤية دبي المستقبلية».

تحسين جودة الحياة

أكد عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام المؤسسة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تطلعات دبي في تطوير قطاع إسكان مستدام ومبتكر.

وأضاف: «نحن نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مشاريع إسكانية متطورة تحقق الاستدامة وتعزز الابتكار».

وسيتم تشكيل فرق عمل مشتركة لتطوير خطط عمل تفصيلية تضمن تنفيذ المشاريع المستقبلية بفعالية، مع تعزيز التنسيق وتبادل الأفكار لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.