«تياسير» توفر خدمات مجانية للمستفيدين من القروض السكنية

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للإسكان المواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي توفرها منصة «تياسير» الرقمية.

وتقدِّم المنصة الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات تشمل جميع مراحل البناء، بدءاً من مرحلة التصميم وتقدير التكاليف، والاختيار من بين مجموعة واسعة من تصاميم «تياسير» الجاهزة التي تتناسب مع قروض هيئة أبوظبي للإسكان، وصولاً إلى اختيار الاستشاري والمقاول المناسبَيْن من بين قائمة معتمَدة، وإجراء المراجعات الفنية الدورية للموقع، وحتى تسلُّم المنزل.

وتتيح «تياسير» للمواطن تقدير تكلفة البناء وتصميمه من خلال اختيار موقع المنزل، الطراز المعماري، مخطط التصميم، عدد الطوابق، نوع التشطيب، وغيرها من التفاصيل والإضافات التي يحدِّدها المواطن، لتنتهي العملية بالحصول على تصميم يلبّي احتياجات المستفيد، وبتكلفة تناسب ملاءته المالية. وتعزز منصة «تياسير» التحوُّل الرقمي في قطاع البناء والإسكان، وتلبية احتياجات المتعاملين بطريقة مبتكرة وفعّالة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين المقبلين على البناء، من خلال مساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة منذ بدء التخطيط لبناء المنزل، ومتابعة سيْر المشروع حتى الانتهاء من البناء بكلِّ سهولة ويُسْر.

وتلبي المنصة احتياجات العديد من المواطنين الحاصلين على قروض بناء من هيئة أبوظبي للإسكان، الذين لم يقوموا بتفعيل قروضهم، كما تسعى إلى تيسير إجراءات البناء وتحسين تجربتهم.

وتأتي مبادرة «تياسير» الرقمية، تماشياً مع رؤية أبوظبي في التحوُّل الرقمي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. كما تُسهم هذه المنصة في تعزيز كفاءة العمليات في قطاع البناء والإسكان.

ويمكن الوصول إلى المنصة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني tyaseer.ae أو تحميل تطبيق تياسير المتوافر على متجر «آبل» و«غوغل بلاي ستور».