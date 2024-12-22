الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات الطقس على الإمارات خلال الأيام المقبلة

أبوظبي
22 ديسمبر 2024 23:58

قال المركز الوطني للأرصاد إن الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيارا هوائيا علويا من الغرب مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق تكون ركامية أحياناً.
وأضاف المركز أن الطقس، من الغد الاثنين حتى الخميس المقبل، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، بينما يكون البحر خفيف الموج إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أخبار ذات صلة
توقعات الطقس ليوم غد
الطقس يعطل رحلات جوية وبحرية في بريطانيا
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
منخفض جوي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 16:43
ترامب يلقي كلمة خلال مؤتمر بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإطلاق حملة ضد المخدرات
23 ديسمبر 2024
صلاح ينتقد دفاع ليفربول!
الرياضة
صلاح ينتقد دفاع ليفربول!
23 ديسمبر 2024
رقم تاريخي سلبي لـ«الأخضر» أمام البحرين
الرياضة
رقم تاريخي سلبي لـ«الأخضر» أمام البحرين
23 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©