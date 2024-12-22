توقعات الطقس على الإمارات خلال الأيام المقبلة

قال المركز الوطني للأرصاد إن الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيارا هوائيا علويا من الغرب مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق تكون ركامية أحياناً.

وأضاف المركز أن الطقس، من الغد الاثنين حتى الخميس المقبل، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، بينما يكون البحر خفيف الموج إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.