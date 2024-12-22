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علوم الدار

اليوم بداية الشتاء بالدولة فلكياً

أرشيفية
23 ديسمبر 2024 01:20

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 27.5 درجة مئوية في ضدنا (الفجيرة) الساعة الواحدة والربع ظهراً بالتوقيت المحلي، بينما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 4.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يبدأ فصل الشتاء فلكياً اليوم 23 ديسمبر، وتنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر، حيث تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، مصحوباً برياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر الدولة خلال هذا الشهر أيضاً بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكوّن فرصاً مهيأة لسقوط الأمطار أحياناً.
كما تزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر، نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف. وساد أمس طقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع سقوط أمطار خفيفة. وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان. 

أمطار
الشتاء
درجات الحرارة
العين
المركز الوطني للأرصاد
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