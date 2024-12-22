انطلاق مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور

الظفرة (الاتحاد)

انطلقت، صباح أمس، مسابقة الصيد بالصقور، ضمن مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة، وتستمر لغاية 25 ديسمبر الجاري في ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة بأبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للصقارين، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في شوط جير تبع وجير شاهين – جرناس، وسط حضور عدد من الصقارين وعشاق المسابقات التراثية والصيد التقليدي من داخل الدولة وخارجها. وأظهرت النتائج ذهاب المركز الأول إلى الصقر «T08» لمالكه «فريق الفرسان» بزمن بلغ 17.512 ثانية، وجاء بالمركز الثاني الصقر «نوماس» لـ «سلطان راشد آل مانع المنصوري» بزمن بلغ 17.531 ثانية، وحل ثالثاً الصقر «S03» لـ «فريق الهلال للصقور» بزمن بلغ 17.536 ثانية، وكان المركز الرابع من نصيب الصقر «S47» لـ «حمدان سعيد جابر» بزمن بلغ 17.753 ثانية، وفي المركز الخامس الصقر «GS72» لـ «فريق آر بي جيه» بزمن بلغ 17.846 ثانية.

وتتضمن مسابقة الصيد بالصقور بمهرجان الظفرة، 6 أشواط لمسابقات التلواح (4 أشواط لفئة الفروخ، شوطين لفئة الجرناس)، والتي خصص لها 30 جائزة بقيمة 930 ألف درهم إماراتي، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 25 ألف درهم، والثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف درهم، والخامس 5 آلاف درهم.

مشاركات

شهد اليوم الأول مشاركات واسعة من الصقارين من داخل الدولة وخارجها، للمنافسة في شوط (جير تبع، جير شاهين) جرناس، حيث سجل 113 مشاركاً لخوض المنافسات، التي تستمر لمدة أربعة أيام، فيما تتواصل يوم غدٍ منافسات اليوم الثاني ضمن شوط (جير بيور، قرموشة جير) جرناس، فيما تقام في اليوم الثالث منافسات شوطي (جير بيور فرخ، قرموسة جير فرخ)، أما اليوم الرابع فسيشهد منافسات شوطي (جير شاهين فرخ، جير تبع فرخ).

وحددت اللجنة مساراً خاصاً لمسافة 400 متر من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، ويكون الدعو عبر التلواح فقط، ويتقدم الصقر الذي يقطع المسافة بأقل زمن، فيما تكون المشاركة في المسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات من داخل دولة الإمارات وخارجها.