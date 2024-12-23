افتتاح "الحي الإماراتي" في مطار دبي

شهد مطار دبي الدولي، افتتاح "الحي الإماراتي"، المركز الجديد المخصص لتمكين رواد الأعمال الشباب الإماراتيين.

وقالت مطارات دبي في بيان لها اليوم، إن "الحي الإماراتي" يعد مبادرة بقيادة المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، ومشروعاً رئيسياً ضمن الحزمة الأولى من برامج ومشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تهدف إلى دعم الشباب الإماراتي كقدوة إقليمية وعالمية مع توسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق الدولية.

ويقع "الحي الإماراتي" بين الصالتين B وC في مبنى المسافرين 3، وهي المنطقة التي تشهد حركة مرور عالية تُقدر بستة إلى سبعة ملايين مسافر سنوياً.

ويهدف المشروع إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير الفرص لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة، وتقديم التدريب المتخصص للشباب ورواد الأعمال، ما يسهم بتأهيلهم لإدارة مشاريعهم بكفاءة عالية، ويعزز قدرتهم على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.

ويضم "الحي الإماراتي" حالياً أربعة مشاريع رائدة، وهي، مشروع "أمدال" من أفنان بوشلات، وهو مفهوم يتمحور حول ابتكار منتجات صحية بنكهات محلية أصيلة، و"مزارع ميرا" وهي مؤسسة اجتماعية تابعة لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد تعمل على تمكين المجتمعات ذات الدخل المحدود، وخاصة المزارعات، من خلال توفير الوصول إلى الأسواق العالمية لمنتجاتهن الطبيعية، ومشروع "نُوى" للشاب عبد العزيز الجابري، وهو مشروع يحتفي بالتراث الزراعي للدولة من خلال استخدام مكونات محلية لإنتاج منتجات عالية الجودة على مستوى عالمي، ومشروع "من العرب" لصاحبته علياء المهيري، وهي علامة للعطور المنزلية.