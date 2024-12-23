السفير الهندي لدى الدولة يزور مدينة ثومبي الطبية

في زيارة مميزة، لمدينة ثومبي الطبية، بعجمان، إحدى الوجهات الشهيرة عالمياً في مجال الرعاية الصحية والتعليم، استقبلت، مدينة ثومبي الطبية السفير السيد سانجاي سودير، السفير الهندي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارته لها يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024. وقد سلطت الزيارة الضوء على البنية التحتية الطبية والتعليمية المتطورة لمدينة ثومبي الطبية، مؤكداً على التعاون المتزايد بين دولتي الإمارات والهند في مجالات الرعاية الصحية والتعليم.



استُقبل الضيف الموقر بحفاوة من قبل الدكتور ثومبي محي الدين الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، والسيد أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية، إلى جانب فريق القيادة الأكاديمي والطبي.



بدأت الجولة بزيارة لجامعة الخليج الطبية المرموقة، التي تعد حجر الزاوية في التعليم والبحث العلمي الطبي في المنطقة. واطلع السفير سانجاي سودير على معهد ثومبي للأبحاث في الطب الدقيق، حيث تعرّف على المبادرات البحثية المتقدمة التي تركز على الرعاية الصحية الشخصية.



كما زار السفير مستشفى العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ثومبي، ومستشفى ثومبي للأسنان، والمستشفى الجامعي الحديث ثومبي. تعد هذه المؤسسات جزءًا أساسيًا من مهمة مدينة ثومبي الطبية في تقديم رعاية شاملة تركز على المريض والمجتمع.



وخلال الزيارة، أجرى السفير سانجاي سودير مناقشات مع الدكتور ثومبي محي الدين والسيد أكبر محي الدين ثومبي حيث ركزت المناقشات على إمكانية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والتعليمية في كل من الهند والإمارات مما يعزز العلاقات الثنائية بشكل أفضل.



وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور ثومبي محي الدين: "يشرفنا استضافة السيد سانجاي سودير في مدينة ثومبي الطبية. زيارته تؤكد التزام كل من الإمارات والهند بتعزيز التميز في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، ونحن نعمل على توطيد هذه العلاقة لتحقيق إنجازات أكبر."



وأعرب السفير سانجاي سودير عن إعجابه بمدينة ثومبي الطبية، قائلاً: "إن المساهمات المتميزة لمجموعة ثومبي في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي تعكس القيادة الرؤيوية التي تقود التقدم في هذه المنطقة. من الملهم أن نشهد مثل هذه المؤسسات المبتكرة التي تشكل مستقبل الطب والبحث."



وأكدت الزيارة مكانة مدينة ثومبي الطبية كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتقدمة والتعليم الطبي في الشرق الأوسط، مع استمرار إرثها في تعزيز التميز والابتكار.

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