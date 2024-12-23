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علوم الدار

الطقس المتوقع على مدن الدولة في الأيام المقبلة

الطقس المتوقع على مدن الدولة في الأيام المقبلة
23 ديسمبر 2024 14:49

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن توقعاته لحالة الطقس  ودرجات الحرارة على مدن الدولة خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تشهد الدولة، حالة جوية خلال الفترة من اليوم الإثنين 23 إلى الخميس 26 ديسمبر 2024، وذلك نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق تكون ركامية أحياناً.

 

 

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يكون الطقس من اليوم حتى الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية.

 الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة.
 يكون البحر خفيف الموج إلى متوسط قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
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