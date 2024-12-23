تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.
كما تمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
#عاجل | #تنبيه #أمطار #شرطة_أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/C0mHKA4B51— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) December 23, 2024