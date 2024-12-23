تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".



ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

كما تمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.