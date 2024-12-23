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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة

شرطة أبوظبي
23 ديسمبر 2024 15:23

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
 

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.
كما تمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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