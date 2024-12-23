طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ).
وقال سموه عبر منصة "إكس": "استعرضنا إنجازات الشركة، وسير العمل في مشاريعها الاستثمارية، واستراتيجيتنا للمرحلة المقبلة".
وأكد سموه :"هدفنا المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية في أبوظبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف الدول وخاصة دول المنطقة، وبما ينعكس على ازدهارها ونهضتها".
ترأست اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)، حيث استعرضنا إنجازات الشركة، وسير العمل في مشاريعها الاستثمارية، واستراتيجيتنا للمرحلة المقبلة.— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) December 23, 2024
هدفنا المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية في أبوظبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف الدول وخاصة دول المنطقة، وبما ينعكس على… pic.twitter.com/omVL3suCsz