الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)

طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
23 ديسمبر 2024 15:55

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ).

وقال سموه عبر منصة "إكس": "استعرضنا إنجازات الشركة، وسير العمل في مشاريعها الاستثمارية، واستراتيجيتنا للمرحلة المقبلة".

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نعمل لتحقيق الريادة في تكنولوجيات المستقبل
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» للعام 2024

وأكد سموه :"هدفنا المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية في أبوظبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف الدول وخاصة دول المنطقة، وبما ينعكس على ازدهارها ونهضتها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشركة القابضة ADQ
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
خلال مباراة منتخبنا الوطني مع قطر (من المصدر)
الرياضة
«تنظيم الأبيض» يتحدى «ضغط الأزرق» في «خليجي 26»
اليوم 16:54
نورا المرزوقي تحلل «خليجي 26»
الرياضة
نورا المرزوقي تحلل «خليجي 26»
اليوم 16:43
مهندس جيولوجي يقود مباراة «الأبيض» و«الأزرق»
الرياضة
مهندس جيولوجي يقود مباراة «الأبيض» و«الأزرق»
اليوم 16:32
.
اقتصاد
الذهب يعزز مكاسبه بعد بيانات تضخم أميركية
اليوم 16:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©