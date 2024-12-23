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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق
23 ديسمبر 2024 17:13

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
 كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها. 
وأكد الجانبان، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة دفع تعاونهما والعمل المشترك بما يعود بالخير على شعبيهما وشعوب المنطقة كافة.

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المصدر: وام
محمد شياع السوداني
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محمد بن زايد
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