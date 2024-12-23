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علوم الدار

طقس غائم مع فرصة سقوط أمطار غداً

أبوظبي
23 ديسمبر 2024 17:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 ر تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 17:56، والجزر الأول عند الساعة 15:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:08.
أما في بحر عمان، فيكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:11 والمد الثاني عند الساعة  04:19، والجزر الأول عند الساعة 11:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:21.

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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