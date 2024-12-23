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علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للحذر

شرطة أبوظبي
23 ديسمبر 2024 18:16

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وبحذر وعدم الانشغال بغير الطريق وبترك مسافة أمان كافية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.
وحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.
وأوضح أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.

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