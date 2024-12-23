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«الطبيعة الصحراوية» تحتضن المغامرات الرياضية والأنشطة التراثية

«الطبيعة الصحراوية» تحتضن المغامرات الرياضية والأنشطة التراثية
24 ديسمبر 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)
يستقطب مهرجان ليوا الدّولي 2025، كعادته، اهتمام جميع أفراد المجتمع المحلي والزائر من عُشاق المغامرة والباحثين عن الأنشطة الثقافية والتراثية ومُحبي الترفيه، وكل ذلك وسط المناظر الصحراوية الخلابة في محيط تل مرعب أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات، ويبلغ ارتفاعه 300 متر.
هناك الكثير للقيام به في المهرجان، بدءاً من التجارب الثقافية المميزة والمغامرات الجديدة المليئة بالإثارة والتشويق.
ويُتيح المهرجان لزواره فرصة استكشاف الإرث الغني لمنطقة الظفرة، من خلال زيارة قلاعها ومواقعها التي ستُوفر لهم فرصة التعرف عن كثب على تاريخ المنطقة، وصناعة ذكريات لا تُنسى.

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تشهد فعاليات المهرجان إقبالاً كبيراً من عشاق مختلف الرياضات الحديثة والتراثية، للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي قدمها المهرجان للزوار من مختلف دول العالم، الذين يتوافدون ليس للمتابعة وحضور المنافسات والفعاليات فحسب، بل للإقامة أيضاً، والاستمتاع بأجواء ليوا الساحرة.
وتتضمن فعاليات هذا العام أبرز الرياضات الصحراوية، مثل بطولة تل مرعب للسيارات، التي تُعد الحدث الأشهر والأبرز ضمن فعاليات المهرجان، وهي من أصعب تحديات التسلق الرملي في العالم، حيث يتنافس السائقون على تجاوز ارتفاعات شديدة الانحدار وسط أجواء حماسية، كما تشمل الفعاليات، تحديات الدراج ريس، التي تختبر السرعة والقوة على مسافات قصيرة، وسباقات الخيول والهجن التي تمزج بين الرياضات التراثية وروح المنافسة، كذلك تضم الفعاليات بطولات الاستعراض الحر وبيرن آوت، التي تُظهر مهارات المتسابقين في التحكم والابتكار، وبطولة الاستعراض الرملي، التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في قيادة السيارات على الكثبان الرملية.

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