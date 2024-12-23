مهرجان ليوا الدولي يُحلّق بـ «أجنحة الصقور»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تُحلّق منطقة تل مرعب في أجواء رياضات الآباء والأجداد، عندما تستضيف أول أيام سباقات الصقور، ضمن فئة ملاك فرخ في مهرجان ليوا الدولي 2025، الوجهة الشتوية الأمثل، ويُتوقع أن تشهد الفعالية حضوراً كبيراً من عشاق هذه الرياضة التراثية من مختلف أنحاء الدولة.

ويستمر المهرجان في يومه الحادي عشر مع مختلف الفعاليات اليومية والتحديات الرياضية المنوعة، مع استقباله للزوار والسياح حتى الرابع من يناير المقبل، موعد ختام المهرجان.

وتضم مسابقة الصيد بالصقور 3 فئات رئيسة، هي ملاك فرخ، وتشمل 4 أشواط هي جير شاهين، وجير تبع، وجير قرموشة، وجير بيور، والفئة الثانية محترفين فرخ، وتشمل أيضاً 4 أشواط، هي جير شاهين، وجير تبع، وجير قرموشة، وجير بيور، والفئة الثالثة هي محترفين جرناس، وتشمل جير شاهين تبع، وجير قرموشة بيور.

وتمثل سباقات الصقور واحدة من أبرز المحطات في المهرجان، ويتنافس المشاركون على إبراز مهاراتهم واحترافية صقورهم في أجواء مليئة بالحماس والترقب، ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على رياضة الصقور كجزء أصيل من التراث الإماراتي، وتعزيز الهوية الثقافية للدولة.

وأكد أحمد برطاع الهاملي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات الصقور، عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الاستعدادات لانطلاق السباقات اكتملت، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تُعد فرصة لإحياء التراث الإماراتي، وإبراز مهارات الملاك والصقور في أجواء تنافسية راقية، وقال: سباقات الصقور في مهرجان ليوا الدولي ليست مجرد منافسة، بل هي احتفاء بتراثنا الأصيل الذي نفتخر به، ونسعى دائماً للحفاظ عليه، وتعزيزه بين الأجيال القادمة.

وأضاف الهاملي: السباقات ستنطلق اليوم بمشاركة واسعة، حيث وصل عدد الصقور المسجلة في اليوم الأول إلى مئتي طير، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة بين الملاك في الإمارات ودول الخليج.

وأكدت اللجنة المنظمة جاهزيتها لتقديم تجربة مميزة للمشاركين والجمهور، حيث تم تجهيز المكان بأحدث المعايير، وتوفير التسهيلات كافة، لضمان نجاح السباقات، ومن المتوقع أن تشهد الفعالية تنافساً قوياً يعكس مستوى الاهتمام الكبير بهذه الرياضة التراثية.

من ناحية أخرى، اختتمت أمس الأول منافسات سباق الدراجات «دراج ريس للدراجات»، حيث شهدت منطقة تل مرعب أجواءً مليئة بالحماس والإثارة، مع حضور جماهيري كبير من عشاق السباقات والرياضات المثيرة.

وتضمنت البطولة فئات عدة تنافس فيها أبرز المتسابقين، وسط أجواء مميزة، وحقق محمد علي المركز الأول في فئة الـ«يو تي في وكالة» بزمن قدره 4.639 ثانية، وجاء عبد العزيز البلوشي في المركز الثاني، فيما حل جابر محمد مبارك ثالثاً، وفي الفئة المفتوحة، حل في المركز الأول يعقوب مبارك عبدالله بزمن قدره 3.225 ثانية، وجاء ثانياً ماجد فهد الديحاني من الكويت، وحل ثالثاً، مشعل جاسم الفهد من الإمارات، وفي الفئة المعدلة «يو تي في» حل في المركز الأول أحمد النعيمي بزمن 3.661، وحل ثانياً، مهنا النعيمي من قطر، وثالثاً، عبدالله صالح السليطي من قطر، وفي فئة «البقي»، حل في المركز الأول، إبراهيم أحمد القبيسي بزمن قدره 3.666 ثانية، وجاء ثانياً، عبد الرحمن النعيمي من قطر، وجاء ثالثاً، عبد الله السليطي من قطر، وفي فئة «عجلتين وكالة» حل في المركز الأول محمد الهاملي بزمن 4.490 ثانية، وجاء ثانياً، سلطان الهاملي، وثالثاً، منصور خلفان المنصوري، وجميعهم من الإمارات.

يُذكر أن مهرجان ليوا الدولي يُعد الوجهة الشتوية الأمثل للعائلات والأسر، حيث يوفر تجربة فريدة تجمع بين التراث الإماراتي والرياضة والترفيه، ما يجعله محطة جذب لكل أفراد الأسرة في أجواء ممتعة ومميزة. المهرجان يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، وسط الكثبان الرملية الخلابة لتل مرعب، ليصبح وجهة مثالية للاسترخاء، والاستمتاع بأفضل الأنشطة الشتوية.