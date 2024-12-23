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علوم الدار

إطلاق حملة تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود

إطلاق حملة تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود
24 ديسمبر 2024 00:57

أبوظبي (وام)

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أعلنت اللجنة التوعوية الدائمة لتعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود، إطلاق الحملة الشتوية السنوية التي تستمر، خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري، وحتى 23 يناير المقبل. 
وتستهدف الحملة توعية الجمهور بقواعد السلامة أثناء استخدام محطات الوقود، خاصة في موسم الإجازات والمخيمات الشتوية الذي يشهد إقبالاً كبيراً على المحطات البرية والبحرية. 
وتتضمن تعزيز الوعي بالسلامة في المحطات البرية من خلال منع التدخين داخل المحطات، وعدم ترك الأطفال دون مراقبة أثناء التزود بالوقود، والالتزام بإرشادات تعبئة الوقود للدراجات النارية لتجنب التسربات والاحتراق.
 كما توجه الحملة اهتماماً خاصاً للسلامة في المحطات البحرية، حيث تركز على ضرورة إطفاء المحركات قبل بدء عملية التزود بالوقود، وضمان تثبيت القوارب والدراجات المائية بشكل آمن أثناء التعبئة لتجنب الحوادث. 
وتشمل نشر التوعية بمخاطر المواد القابلة للاشتعال، مع تأكيد أهمية الالتزام بتعليمات العاملين في المحطات لضمان سلامة الجميع. 

الوقود
أبوظبي
محطات الوقود
المخيمات الشتوية
الدراجات النارية
الدراجات المائية
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