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علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بحملة درب السلامة

خلال حملة التوعية (من المصدر)
24 ديسمبر 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت شرطة أبوظبي التوعية ضمن حملة (درب السلامة2) لموظفي الشركات الخاصة، بقواعد السلامة المرورية، وتفادي الحوادث المرورية، ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها، وذلك ضمن أنشطة قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، والتي تضمنت زيارة ميدانية لموظفي الشركات الخاصة؛ بهدف تعزيز السلامة للموظفين من السائقين ومستخدمي الطريق.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، حرص المديرية على التعاون مع الشركاء لتطبيق خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، لافتاً إلى الأهمية التي توليها شرطة أبوظبي، لضمان الأمن على الطرق عبر تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأسس السلامة المرورية، ونشر ثقافة الوعي المروري، لدى الجمهور، بما ينعكس إيجاباً على جهود الحد من الحوادث على الطرق، والسلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.
 وأوضح المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن التوعية ركزت على نشر ثقافة السلامة المرورية والتعريف بمخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من بعض السائقين، مشيداً بردود الأفعال الإيجابية للجمهور مع أهداف (حملة درب السلامة 2) ضمن الأولوية الاستراتيجية، وهي أمن الطرق، والتي تركز على تطبيق لوائح السلامة المرورية، وزيادة الثقافة المرورية، وخفض عدد الحوادث المؤدية للوفيات والإصابات البليغة.
وتضمنت المحاضرة العديد من الإرشادات والنصائح التي تعزز التوعية بالسلامة المرورية، وألقاها المساعد أول يعقوب يوسف الحوسني من فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بالمناطق الخارجية، محذراً من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
 
 

شرطة أبوظبي
أبوظبي
حملة درب السلامة
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