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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تطلق نظام «نبض»

خلال إطلاق نظام «نبض» (من المصدر)
24 ديسمبر 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي نظام «نبض» لإدارة الأداء المتكامل، والذي يهدف إلى توفير رؤية شاملة وتفصيلية حول أداء المنظومة القضائية على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات على المستوى الدولي لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التحسين والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح المستشار العبري أن نظام «نبض» الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لمحاكم ونيابات إمارة أبوظبي والعمليات والخدمات العدلية على حدٍ سواء، إذ يعد بمثابة خريطة طريق نحو تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية، ويعزز جودة الأداء من خلال متابعة النتائج وإضفاء التحسينات بشكل مستمر.
إلى ذلك، يمثل النظام الجديد قفزة تكنولوجية رائدة، حيث يوفر منظومةً شاملة ومتكاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، إذ صمم ليغطي كافة جوانب العمل القضائي، بدءاً من الرؤية والرسالة الاستراتيجية للدائرة، ووصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية.
يذكر أن نظام «نبض» تم تزويده ببيانات نحو 200 مؤشر أداء استراتيجي وتشغيلي للدائرة، لمتابعة التحسين المستمر للأداء، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للوحدات التنظيمية.

دائرة القضاء
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