عملية معقدة لعلاج كسر في الركبة لأربعيني من أصحاب الهمم

الفجيرة (الاتحاد)

كشف مستشفى الفجيرة، عن نجاح فريقه الطبي في إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات لعلاج حالة طبية معقدة، وذلك لمريض من أصحاب الهمم يبلغ من العمر 40 عاماً، حيث كان يعاني من كسر متبدل وانزياح في عظم الرضفة بالركبة اليمنى، مما تسبب له في عدم القدرة على رفع الساق المصابة.

وأوضح الدكتور أحمد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن معاناة المريض من اعتلال عضلة القلب وضمور خلقي في الأطراف نتيجة نقص الكتلة العضلية وانخفاض كثافة العظام زاد من تعقيد الحالة، مشيداً بجهود الفريق الطبي واحترافيتهم العالية في التعامل مع هذه الحالة الطبية الدقيقة، نظراً لما يعكسه نجاح هذا التدخل من تطور المنشآت الصحية في الدولة وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة حتى في أصعب الحالات.

وأضاف: «يعدّ هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المؤسسة في تقديم خدمات صحية تواكب أرقى المعايير العالمية، وتعزز ثقة المجتمع في جودة الرعاية الصحية بالدولة».

وأشارت الدكتورة أمل المعيني، مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية في مستشفى الفجيرة، إلى أن العملية تكللت بالنجاح التام، حيث تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى بحالة صحية ممتازة، لافتةً إلى حرص مستشفى الفجيرة المستمر على تقديم خدمات طبية متميزة تعكس التزامه الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة من خلال تطوير وتطبيق معايير الرعاية الصحية المبتكرة والشاملة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم حلول علاجية عالية الجودة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال الرعاية الصحية على مستوى الدولة، وتعزيز ثقة المجتمع بقدرات القطاع الصحي المحلي.