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علوم الدار

بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على الرافعات البرجية

خلال عملية التفتيش (من المصدر)
24 ديسمبر 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية على الرافعات البرجية في المواقع الإنشائية الجديدة في أبوظبي، للتأكد من تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية.
وحرصت فرق البلدية، أثناء الحملة الميدانية، التي تستمر لمدة خمسة أيام متتالية، على توعية المقاولين والاستشاريين والمطورين العقاريين والعاملين في المواقع بأهمية الالتزام بمتطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة كافة في الرافعات البرجية، واتباع القوانيـن والتعاميم المعمول بها في الإمارة، وعمل التدقيق اللازم من قبل طرف ثالث، للتأكد من سلامة الرافعات البرجية.
وشددت البلدية على أن تطبيق هذه المعايير إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية والمباني جراء تطبيقها، مشيرة إلى أنه قد تم تنبيه وتوعية المقاولين والاستشاريين في المواقع الإنشائية الجديدة، داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، بضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المعمول بها، حفاظاً على سلامة العمال وأفراد المجتمع، كما تم خلال الحملة رصد وتحرير مخالفات للشركات غير الملتزمة باشتراطات البيئة والصحة والسلامة.
وضمن الإطار ذاته، تعقد بلدية مدينة أبوظبي ورشة افتراضية للفئات المستهدفة، لتؤكد خلالها ضرورة توفير بيئة عمل آمنة في قطاع البناء والإنشاء، وتقليل نسب حوادث الرافعات بنسبة 100%، ورفع نسب الالتزام بمتطلبات السلامة للرافعات البرجية لدى الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء.
ويستعرض المتحدثون في الورشة العديد من المتطلبات الواجب توافرها في الرافعات البرجية، منها على سبيل المثال: عدم خروج الرافعة أو جزء منها خارج حدود القسيمة، وتوفير شهادات الفحص الفني للرافعة من قبل طرف ثالث، وإجراء الصيانة الدورية للرافعة من قبل شركة متخصصة، وتوفير أضواء للرافعة.
وأفادت بلدية مدينة أبوظبي بأن استمرار هذا النوع من الحملات والورش على مدار العام يهدف إلى تفادي المخاطر في المواقع الإنشائية، وإلزام أصحاب الرافعات البرجية بتوفير أعلى مستويات السلامة، للحد من الحوادث، حفاظاً على سلامة العمال، متطلعة إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى المسؤولين عن المواقع الإنشائية، والتعاون مع البلدية لتوفير بيئة عمل آمنة ومطابقة للوائح والقوانين والمقاييس المعمول بها في الإمارات.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
البيئة
الصحة والسلامة
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