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علوم الدار

«صحية الوطني» تواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب

خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية والبيئية (وام)
24 ديسمبر 2024 00:57

دبي (وام)

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واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، حيث اطلعت على دراسة برلمانية معدة من قبل الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع، واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على الدراسة البرلمانية، التي استعرضت الأسباب والملاحظات والآثار والمقترحات المتعلقة بالموضوع الذي تتم مناقشته وفق محاور؛ دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

صحية الوطني
المجلس الوطني الاتحادي
دبي
محمد أحمد اليماحي
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