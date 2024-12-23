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علوم الدار

«الوطني» يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

خلال مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في دورة الاتحاد البرلماني العربي (وام)
24 ديسمبر 2024 00:57

القاهرة  (وام)

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شارك سلطان بن يعقوب الزعابي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين الاستثنائية للجنة، التي عقدت أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. استعرض الاجتماع، تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمرين السادس والثلاثين، والسابع والثلاثين الطارئ للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد الدورة الـ 34 للجنة التنفيذية للاتحاد، ومذكرة حول المركز المالي للاتحاد ومساهمات الشعب البرلمانية، وتقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، ومناقشة مشروع جدول أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد ومكان وتاريخ انعقاده.

المجلس الوطني الاتحادي
الاتحاد البرلماني العربي
جامعة الدول العربية
القاهرة
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